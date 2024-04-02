Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами" та ракетою: скільки цілей збило ППО

Удари "Шахедів" по Україні

Росіяни з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну застосовують ударні безпілотники на кшталт "Шахед", цілячись за енергетичною та цивільною інфраструктурою. Окупанти застосовують різні тактики поразки, але більшість дронів успішно знищують українські сили ППО.

Так, російські окупанти в ніч проти 1 квітня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Загрозу було оголошено для Сумської та Харківської областей. Сили ППО збили два дрони.

Раніше повідомлялося, що з початку 2024 року лише у напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів поразки. Окупанти били по столиці безпілотниками "Шахед" та шістьма різними типами ракет.

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