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Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами" та ракетою: скільки цілей збило ППО

Фото: сили ППО збили дев'ять "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 2 квітня, вдарили по Україні "Шахедами" та ракетою. Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 10 БПЛА типу Shahed", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що силами та засобами протиповітряної оборони України дев'ять ударних безпілотників було знищено.

У Повітряних силах ЗСУ також повідомили, що окрім "Шахедів" ворог бив керовану авіаційну ракету Х-59 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також ударними безпілотниками з району мису Чауда (Крим).

Удари "Шахедів" по Україні

Росіяни з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну застосовують ударні безпілотники на кшталт "Шахед", цілячись за енергетичною та цивільною інфраструктурою. Окупанти застосовують різні тактики поразки, але більшість дронів успішно знищують українські сили ППО.

Так, російські окупанти в ніч проти 1 квітня атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Загрозу було оголошено для Сумської та Харківської областей. Сили ППО збили два дрони.

Раніше повідомлялося, що з початку 2024 року лише у напрямку Києва ворог застосував понад 180 засобів поразки. Окупанти били по столиці безпілотниками "Шахед" та шістьма різними типами ракет.

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