З початку року Росія випустила по Києву 180 ракет і дронів різного типу, - КМВА
З початку 2024 року ворог застосував в напрямку Києва понад 180 засобів ураження. Окупанти били по столиці безпілотниками "Шахед" та шістьма різними типами ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМВА в Telegram.
Так, згідно зі статистикою повітряних ударів по Києву першого кварталу цього року, з них:
- 5 одиниць 3М22 "Циркон";
- 11 одиниць Х-47М2 "Кинджал";
- 6 одиниць Іскандер-М;
- 3 одиниці Х-69;
- 1 одиниця "Калібр";
- 113 одиниць Х-101;
- 48 ударних БпЛА типу "Shahed".
У КМВА подякували силам ППО за захист неба над столицею та зауважили на необхідності допомоги союзників для посилення заходів від повітряних атак ворога.
"Ніхто і ніколи в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів. Демократичний світ має допомогти закрити небо над мирними українськими містами. Більше засобів ППО - більше збережених життів. І тим ближче ми до Перемоги!", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
Останній масований ракетний удар по Києву
Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.
Уламки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.
Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.
Як виявилось згодом, російська Федерація вранці 25 березня запустила по Києву ракети "Циркон". Це друге публічно відоме використання росіянами цієї ракети.
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