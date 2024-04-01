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З початку року Росія випустила по Києву 180 ракет і дронів різного типу, - КМВА

Київ, Понеділок 01 квітня 2024 13:14
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З початку року Росія випустила по Києву 180 ракет і дронів різного типу, - КМВА Фото: Росія випустила по Києву 180 ракет з початку 2024 року (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

З початку 2024 року ворог застосував в напрямку Києва понад 180 засобів ураження. Окупанти били по столиці безпілотниками "Шахед" та шістьма різними типами ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМВА в Telegram.

Так, згідно зі статистикою повітряних ударів по Києву першого кварталу цього року, з них:

  • 5 одиниць 3М22 "Циркон";
  • 11 одиниць Х-47М2 "Кинджал";
  • 6 одиниць Іскандер-М;
  • 3 одиниці Х-69;
  • 1 одиниця "Калібр";
  • 113 одиниць Х-101;
  • 48 ударних БпЛА типу "Shahed".

У КМВА подякували силам ППО за захист неба над столицею та зауважили на необхідності допомоги союзників для посилення заходів від повітряних атак ворога.

"Ніхто і ніколи в історії не витримував такої кількості та потужності ракетних ударів. Демократичний світ має допомогти закрити небо над мирними українськими містами. Більше засобів ППО - більше збережених життів. І тим ближче ми до Перемоги!", - наголосив начальник КМВА Сергій Попко.

Останній масований ракетний удар по Києву

Близько 10:30 25 березня в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу, у тому числі в Києві та області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. Майже одразу у Києві прогриміли вибухи.

Уламки ракет впали в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок ракетної атаки пошкоджено багатоповерховий будинок у Печерському районі. Спочатку було відомо про двох постраждалих. Потім кількість поранених почала зростати. Наразі відомо, що у п'яти з 10 постраждалих зафіксували гостру реакцію на стрес.

Додамо, що РФ вдарила по Києву двома балістичними ракетами, які запустила з території тимчасово окупованого Криму. Їх вдалося збити. Цей удар РФ став третім по столиці за останні п'ять днів. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

Як виявилось згодом, російська Федерація вранці 25 березня запустила по Києву ракети "Циркон". Це друге публічно відоме використання росіянами цієї ракети.

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