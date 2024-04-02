Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Удары "Шахедов" по Украине

Россияне с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину применяют ударные беспилотники типа "Шахед", целясь по энергетической и гражданской инфраструктуре. Оккупанты применяют различные тактики поражения, но большую часть дронов успешно уничтожают украинские силы ПВО.

Так, российские оккупанты в ночь на 1 апреля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Угроза была объявлена для Сумской и Харьковской областей. Силы ПВО сбили два дрона.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года только в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения. Оккупанты били по столице беспилотниками "Шахед" и шестью разными типами ракет.

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