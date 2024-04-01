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Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті цілі

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 1 квітня, атакували територію України ударними безпілотниками типу "Шахед". Сили ППО збили два дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БПЛА типу Shahed", - йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено два ударні дрони.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що загрозу застосування ударних дронів була оголошена для Сумської та Харківської областей.

Удар росіян у ніч із 30 на 31 березня

В останні тижні росіяни активізували удари дронами-камікадзе та ракетами різних типів по цивільній інфраструктурі України. Так, у Києві та низці областей з вечора 30 березня оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Вночі у столиці та більшості регіонів кілька разів звучали сирени.

Відомо, що росіяни минулої ночі запускали ракети зі стратегічних бомбардувальників. Ворожі ракети долетіли до Заходу України. Повітряні сили повідомляли про рух ракет спрямування у Львівській та Івано-Франківській областях.

Наголошується, що сили ППО збили 18 ворожих цілей: дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів". До відбиття атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони.

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