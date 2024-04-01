Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых целях

Удар россиян в ночь с 30 на 31 марта

В последние недели россияне активизировали удары дронами-камикадзе и ракетами разных типов по гражданскою инфраструктуре Украины. Так, в Киеве и ряде областей с вечера 30 марта объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Ночью в столице и большинстве регионов несколько раз звучали сирены.

Известно, что россияне прошлой ночью запускали ракеты со стратегических бомбардировщиков. Вражеские ракеты долетели до запада Украины. Воздушные силы сообщали о движении ракет направления во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Отмечается, что силы ПВО сбили 18 вражеских целей: девять ракет типа Х-101/Х-555 и девять "Шахедов". К отражению атаки привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны.

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