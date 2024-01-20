Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті дрони

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України сьогодні вночі було знищено чотири ворожі ударні дрони.

Нічна атака 20 січня

Російські війська пізно ввечері 19 січня випустили територією України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.

У Силах оборони півдня сьогодні вранці, 20 січня, повідомили, що в їхній зоні відповідальності було збито два дрони-камікадзе: по одному в Миколаївській та Одеській областях.