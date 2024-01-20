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Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про збиті дрони

Фото: війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами" (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" сьогодні вночі, 20 січня. Сили ППО збили чотири ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БпЛА типу Shahed-136/131, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України сьогодні вночі було знищено чотири ворожі ударні дрони.

Нічна атака 20 січня

Російські війська пізно ввечері 19 січня випустили територією України кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники запускалися з південного напрямку та фіксувалися переважно у південних та центральних областях країни.

У Силах оборони півдня сьогодні вранці, 20 січня, повідомили, що в їхній зоні відповідальності було збито два дрони-камікадзе: по одному в Миколаївській та Одеській областях.

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