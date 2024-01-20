Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о сбитых дронах

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив семь ударных БпЛА типа Shahed-136/131, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины сегодня ночью были уничтожены четыре вражеских ударных дрона.

Ночная атака 20 января

Российские войска поздно вечером 19 января выпустили по территории Украины несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед". По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники запускались с южного направления и фиксировались преимущественно в южных и центральных областях страны.

В Силах обороны юга сегодня утром, 20 января, сообщили, что в их зоне ответственности были сбиты два дрона-камикадзе: по одному в Николаевской и Одесской областях.