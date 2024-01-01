Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про роботу ППО

"За минулу добу російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БПЛА", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також зазначається, у поточну добу загарбники знову завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 21 ворожий дрон.

"Шахеди" прямували між висотною забудовою та заходили на різні напрямки удару. Портова інфраструктура знову перебувала під загрозою. Сталося влучення на одному з таких об'єктів, спалахнула пожежа, але її вдалося швидко усунути", - заявила Гуменюк.

За її словами, через зону відповідальності Сил оборони півдня за ніч пролетіло близько 60 "Шахедів", і понад 50 із них було знищено.

"У всіх областях у зоні нашої відповідальності працювали ППО. Найбільше в Одеській області, понад 30 дронів було збито", - додала керівник прес-центру.