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Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли про роботу ППО

Фото: війська РФ вночі атакували Україну Шахедами (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вночі атакували Україну "Шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили кілька десятків ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ та виступ керівника прес-центру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

"За минулу добу російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БПЛА", - повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також зазначається, у поточну добу загарбники знову завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Сили ППО збили 21 ворожий дрон.

"Шахеди" прямували між висотною забудовою та заходили на різні напрямки удару. Портова інфраструктура знову перебувала під загрозою. Сталося влучення на одному з таких об'єктів, спалахнула пожежа, але її вдалося швидко усунути", - заявила Гуменюк.

За її словами, через зону відповідальності Сил оборони півдня за ніч пролетіло близько 60 "Шахедів", і понад 50 із них було знищено.

"У всіх областях у зоні нашої відповідальності працювали ППО. Найбільше в Одеській області, понад 30 дронів було збито", - додала керівник прес-центру.

 

 

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська пізно ввечері 31 грудня запустили кілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед" територією України з південного напрямку. Вибухи були чутні в Миколаєві, а також у Херсонській області та в районі Дніпра.

Також російські війська атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки є загиблий та поранені. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок атаки росіян дронами зафіксовано прямі та осколкові влучення в житлові будинки в Одесі. Також повідомлялося про 8 поранених та одного загиблого.

Крім того, про вибухи повідомляли у Львівській ОВА. Відомо, що уламки дронів викликали пожежі у музеї Шухевича та одному із гуртожитків.

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