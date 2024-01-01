Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Генштабе рассказали о работе ПВО

Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами". Силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков вражеских дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Facebook Генерального штаба ВСУ и выступление руководителя пресс-центра Сил обороны юга Украины Натали Гуменюк в эфире национального телемарафона.
"За прошедшие сутки, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 96 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 66 ударных БПЛА", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Также отмечается, в текущие сутки захватчики вновь нанесли авиационный удар, применив 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силі ПВО сбили 21 вражеский дрон.
"Шахеды" направлялись между высотной застройкой и заходили на разные направления удара. Портовая инфраструктура снова находилась под угрозой. Произошло попадание на одном из таких объектов, вспыхнул пожар, но его удалось быстро устранить", - заявила Гуменюк.
По ее словам, через зону ответственности Сил обороны юга за ночь пролетело около 60 "Шахедов", и более 50 из них были уничтожены.
"Во всех областях в зоне нашей ответственности работали ПВО. Больше всего в Одесской области, более 30 дронов были сбиты", - добавила руководитель пресс-центра.
Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь
Российские войска поздно вечером 31 декабря запустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины с южного направления. Взрывы были слышны в Николаеве,, а также в Херсонской области и в районе Днепра.
Также российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. В результате атаки есть погибший и раненые. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что вследствие атаки россиян дронами зафиксированы прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе. Также сообщалось о 8 раненых и одном погибшем.
Кроме того, о взрывах сообщали в Львовской ОВА. Известно, что обломки дронов вызвали пожары в музее Шухевича и одном из общежитий.
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