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Війська РФ вночі атакували Рівненську область дронами: в ОВА назвали наслідки

Фото: війська РФ вночі атакували Рівненську область дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська атакували Рівненську область за допомогою дронів-камікадзе сьогодні вночі, 10 серпня. Повідомляється, що внаслідок обстрілу знищено нафтобазу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Рівненської ОВА Віталія Коваля.

"Вночі Рівненщина зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйновано нафтобазу на Дубенщині. Жертв – немає. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг", - заявив Коваль.

За його словами, на місці ворожого удару працюють усі відповідні слідчі комісії на чолі із керівниками силових структур області.

Глава Рівненської ОВА також наголосив, що хімічне та радіаційне тло на місці удару залишається в нормі. Евакуація населення не застосовуватиметься.

Нічна атака дронами 10 серпня

Російські війська вночі 10 серпня атакували Україну із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Спочатку повітряна тривога була оголошена у північних та центральних областях, але незабаром загроза змістилася у західні регіони країни.

Повідомлялося, що на Київщині були чутні вибухи, також працювали українські системи ППО, знищуючи ворожі безпілотники.

 

 

 

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