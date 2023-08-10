У Київській області було чути вибухи, працює ППО

У Київській області було чутно вибухи сьогодні вночі, 10 серпня. В ОВА повідомили, що у регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БПЛА. У регіоні працює ППО. Дотримуйтесь інформаційної гігієни – не фотографуйте і не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні ОВА.

Крім того, раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у низці північних регіонів України є загроза удару російськими дронами-камікадзе.

Масований обстріл 6 серпня

Востаннє російські війська зробили спробу масованого удару по Україні в ніч із 5 на 6 серпня.

Повідомляється, що окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими БПЛА типу Shahed-136/131.

Силами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових ЗСУ знищено всі 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 5 із 6 ракет "Калібр" другої хвилі та 13 з 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.