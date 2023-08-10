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Войска РФ ночью атаковали Ровенскую область дронами: в ОВА назвали последствия

Фото: войска РФ ночью атаковали Ровенскую область дронами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска атаковали Ровенскую область с помощью дронов-камикадзе сегодня ночью, 10 августа. Сообщается, что в результате обстрела уничтожена нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв – нет. На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд", - заявил Коваль.

По его словам, на месте вражеского удара работают все соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Глава Ровенской ОВА также подчеркнул, что химический и радиационный фон на месте удара остается в норме. Эвакуация населения применяться не будет.

Ночная атака дронами 10 августа

Российские войска ночью 10 августа атаковали Украину с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Первоначально воздушная тревога была объявлена в северных и центральных областях, но вскоре угроза сместилась в западные регионы страны.

Сообщалось, что в Киевской области были слышны взрывы, также работали украинские системы ПВО, уничтожая вражеские беспилотники.

 

 

 

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