Войска РФ ночью атаковали Одессу дронами: в городе возникли пожары, есть погибший
Российские войска атаковали Одессу и область дронами-камикадзе сегодня ночью, 1 января. В результате атаки есть погибший и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В новогоднюю ночь российские террористы коварно атакуют Одессу ударными беспилотниками. Продолжается боевая работа сил противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары", - говорится в сообщении Кипера.
По его словам, в результате вражеской атаки известно об одном погибшем, среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется. На месте работают все соответствующие службы.
Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь
Российские войска поздно вечером 31 декабря запустили несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины с южного направления. Взрывы были слышны в Николаеве, Одессе, а также в Херсонской области и в районе Днепра.
Прошлой ночью российские войска также запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.
Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова . Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.
Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.
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