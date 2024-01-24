Війська РФ вивели в Чорне море другий підводний човен, кількість ракетоносіїв зросла

"У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв збільшилася до трьох. На бойове чергування виведено ще один підводний човен. Таким чином, малий ракетний корабель і два підводні човни мають сумарне спорядження в 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Повідомляється, що такі маневри ворожих кораблів спрямовані на посилення ракетної загрози у Чорному морі.

Зміна ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Нагадаємо, що Росія вчора вранці, 23 січня, вивела у Чорне море ще один підводний ракетоносій. Кількість "Калібрів", готових до застосування, збільшилася до 20 ракет. Як повідомила представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, до двох надводних кораблів, які були зафіксовані вже кілька діб у Чорному морі, приєднався підводний човен.

Вчора ввечері стало відомо, що російські військові змінили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, виведених на бойове чергування, після чого вони мали напоготові для можливого удару територією України 12 ракет типу "Калібр".