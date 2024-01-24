ua en ru
Ср, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вивели в Чорне море другий підводний човен, кількість ракетоносіїв зросла

Середа 24 січня 2024 00:57
UA EN RU
Війська РФ вивели в Чорне море другий підводний човен, кількість ракетоносіїв зросла Фото: війська РФ вивели в Чорне море другий підводний човен (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вивели в Чорне море другий підводний човен, суттєво збільшивши кількість ракетоносіїв "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв збільшилася до трьох. На бойове чергування виведено ще один підводний човен. Таким чином, малий ракетний корабель і два підводні човни мають сумарне спорядження в 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Повідомляється, що такі маневри ворожих кораблів спрямовані на посилення ракетної загрози у Чорному морі.

Зміна ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Нагадаємо, що Росія вчора вранці, 23 січня, вивела у Чорне море ще один підводний ракетоносій. Кількість "Калібрів", готових до застосування, збільшилася до 20 ракет. Як повідомила представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, до двох надводних кораблів, які були зафіксовані вже кілька діб у Чорному морі, приєднався підводний човен.

Вчора ввечері стало відомо, що російські військові змінили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, виведених на бойове чергування, після чого вони мали напоготові для можливого удару територією України 12 ракет типу "Калібр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное море ракети Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"
Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"
DAILY
Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні
Мілан Лєліч, Катерина Гончарова Зеленський пропонує подвійне громадянство: як це працюватиме і що дасть Україні