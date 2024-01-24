Війська РФ вивели в Чорне море другий підводний човен, кількість ракетоносіїв зросла

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"У Чорному морі кількість ворожих ракетоносіїв збільшилася до трьох. На бойове чергування виведено ще один підводний човен. Таким чином, малий ракетний корабель і два підводні човни мають сумарне спорядження в 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні Сил оборони півдня.

Повідомляється, що такі маневри ворожих кораблів спрямовані на посилення ракетної загрози у Чорному морі.

Зміна ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Нагадаємо, що Росія вчора вранці, 23 січня, вивела у Чорне море ще один підводний ракетоносій. Кількість "Калібрів", готових до застосування, збільшилася до 20 ракет. Як повідомила представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, до двох надводних кораблів, які були зафіксовані вже кілька діб у Чорному морі, приєднався підводний човен.

Вчора ввечері стало відомо, що російські військові змінили кількість ракетоносіїв у Чорному морі, виведених на бойове чергування, після чого вони мали напоготові для можливого удару територією України 12 ракет типу "Калібр".