Войска РФ вывели в Черное море вторую подлодку, количество ракетоносителей возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"В Черном море количество вражеских ракетоносителей увеличилось до трех. На боевое дежурство выведена еще одна подлодка. Таким образом, малый ракетный корабль и две подлодки имеют суммарное снаряжение в 16 "Калибров", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Сообщается, что такие маневры вражеских кораблей направлены на усиление ракетной угрозы в Черном море.

Смена вражеских ракетоносителей в Черном море

Напомним, что Россия вчера утром, 23 января, вывела в Черное море еще один подводный ракетоноситель. Количество "Калибров", готовых к применению, увеличилось до 20 ракет. Как сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, к двум надводным кораблям, которые были зафиксированы уже несколько суток в Черном море, присоединилась подлодка.

Вчера вечером стало известно, что российские военные изменили количество ракетоносителей в Черном море, выведенных на боевое дежурство, после чего они имели наготове для возможного удара по территории Украины 12 ракет типа "Калибр".