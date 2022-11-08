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Війська РФ випустили по Сумській області 59 мін та снарядів: одне село залишилося без світла

Фото: війська РФ випустили по Сумській області 59 хв та снарядів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 8 листопада, випустили прикордонними районами Сумської області 59 хв і снарядів. Під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Краснопільській громаді о 10.20 на одне з прикордонних сіл солдати РФ скинули вибухівку з безпілотника. Іншим населеним пунктом громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили з САУ та мінометів. На щастя, без руйнувань.

Великописаревською громадою били з мінометів. Було три вибухи на нашій території. По Зноб-Новгородській громаді росіяни також стріляли з мінометів. Білопільською громадою окупанти задіяли артилерію. Було 20 вибухів на околицях прикордонного села, пошкоджено електроопори. Село тимчасово залишилося без світла – працює аварійна бригада.

По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів. На щастя, обійшлося без руйнувань.

Раніше ми писали, що вчора, 7 листопада, російські військові п'ять разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Загалом зафіксовано 48 "прильотів".

Крім того, 6 листопада російські війська масово обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Внаслідок атак ворога є значні пошкодження та руйнування.

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