ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ відступають біля Сватового і готуються до оборони на півдні: карти боїв

Новость на русском →
Київ, Субота 21 січня 2023 05:40
Війська РФ відступають біля Сватового і готуються до оборони на півдні: карти боїв Фото: війська РФ потрапили у складне становище біля Сватового (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові продовжують наступ біля Сватового та Кремінної, а війська противника готуються до тривалої оборони у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Війська РФ відступають біля Сватового і готуються до оборони на півдні: карти боїв Луганський напрямок: ЗСУ продовжують наступ у районі Сватового

Повідомлялося, що 20 січня російські та українські війська продовжували наступальні операції у районі Сватового. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили наступ російських військ у районі Новоселівського (15 км на північний захід від Сватового).

Українські сили також продовжують контрнаступальні операції в районі сусідньої Куземівки (15 км на північний захід від Сватового) і що російські сили перебувають у небезпечному становищі, оскільки вони не мають інших населених пунктів, до яких можна було б відступити в безпосередній близькості.

Повідомлялося, що російські та українські сили також продовжували наступальні операції у районі Кремінної. ЗСУ продовжують спроби вийти до Кремінної з півдня, бої довкола населеного пункту посилюються. Міноборони Росії заявило, що у районі Кремінної діють невстановлені підрозділи Центрального військового округу.

Війська РФ відступають біля Сватового і готуються до оборони на півдні: карти боїв Донецький напрямок: війська РФ намагаються просунутися у бік Бахмута

Окупанти продовжують наступальні операції у районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 січня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили східну частину Солі (15 км на північ від Бахмуту).

Російські джерела продовжують хибно стверджувати, що війська РФ близькі до оточення Бахмута. Окупанти досі не перерізали жодної великої української наземної лінії зв'язку до Бахмута з Сіверська, Слов'янська та Костянтинівки. Російським силам потрібно буде відрізати більшу частину цих доріг і просунутися далі довкола Бахмута, щоб розпочати оперативне оточення міста.

Малоймовірно, що російські війська в найближчому майбутньому зможуть здійснити оперативне оточення, оскільки нещодавні наступи з метою захоплення невеликих населених пунктів, які не мають великого тактичного значення, швидше за все, призвели до ще більшого послаблення російської живої сили та техніки в цьому районі.

Війська РФ відступають біля Сватового і готуються до оборони на півдні: карти боївПівденний напрямок: окупанти готуються до оборони у Запорізькій області

Війська РФ у Запорізькій області все ще, ймовірно, готуються до оборонної операції у довгостроковій перспективі. Російські джерела стверджували, що 20 січня російські війська трохи просунулися у Запорізькій області.

Також 20 січня з'явилися фотографії знищеної російської системи ППО С-400 в Ілліному Запорізькій області, що стало першою підтвердженою бойовою втратою російської системи С-400 в Україні. Раніше в ISW зафіксували російські системи ППО С-400 на півночі Криму.

Війська РФ відступають біля Сватового і готуються до оборони на півдні: карти боїв

Раніше ми писали, що у п'ятницю, 20 січня, українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник "Мерлін" у Дніпропетровській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна