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Війська РФ вдруге за вечір атакують територію України "Шахедами"

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдруге за вечір атакують низку регіонів України ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Про загрозу застосування дронів-камікадзе попередили мешканців Запорізької та Дніпропетровської областей. Зазначається, що ворожі "Шахеди" рухаються у напрямку до Павлограда Дніпропетровської області.

Удари "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають Україною дрони-камікадзе "Шахед". Таким чином, ворог намагається виснажити українські системи протиповітряної оборони та зруйнувати об'єкти цивільної інфраструктури.

Так, армія РФ сьогодні, 20 лютого, увечері вкотре запустила ударні дрони "Шахед" по Україні. За інформацією Повітряних сил, кілька груп ворожих безпілотників помітили на Дніпропетровщині.

Крім того, війська РФ у ніч на 20 лютого здійснили чергову атаку із застосуванням "Шахедів". Повідомляється, що ворог використав 23 "Шахеди" . Українські захисники відпрацювали за всіма ворожими цілями – знищено всіх 23 безпілотників.

 

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