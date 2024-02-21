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Войска РФ второй раз за вечер атакуют территорию Украины "Шахедами"

Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Российские войска второй раз за вечер атакуют ряд регионов Украины ударными беспилотниками типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Об угрозе применения дронов-камикадзе предупредили жителей Запорожской и Днепропетровской областей. Отмечается, что вражеские "Шахеды" движутся в направлении Павлограда Днепропетровской области.

Удары "Шахедов" по Украине

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Таким образом враг пытается истощить украинские системы противовоздушной обороны и разрушить объекты гражданской инфраструктуры.

Так, армия РФ сегодня, 20 февраля, вечером в очередной раз запустила ударные дроны "Шахед" по Украине. По информации Воздушных сил, несколько групп вражеских беспилотников заметили в Днепропетровской области.

Кроме того, войска РФ в ночь на 20 февраля совершили очередную атаку с применением "Шахедов". Сообщается, что враг использовал 23 "Шахеда". Украинские защитники отработали по всем вражеским целям – уничтожены все23 беспилотника.

 

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