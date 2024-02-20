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Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де їх фіксують

Україна, Вівторок 20 лютого 2024 20:18
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Окупанти запустили "Шахеди" по Україні: де їх фіксують Фото: окупанти запустили "Шахеди" по Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 20 лютого, увечері вчергове запустили ударні дрони "Шахед" по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

За інформацією Повітряних сил, кілька груп ворожих безпілотників уже помітили в Дніпропетровській області.

Окупанти запустили &quot;Шахеди&quot; по Україні: де їх фіксуютьФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Також загроза дронів є для Запорізької області.

Оновлено 20:54

Повітряні сили попередили, що ударні дрони прямують у бік Харківської області.

Оновлено 21:18

За інформацією ПС, у районі Дніпра фіксують російський безпілотник.

Удари "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Таким чином, ворог намагається виснажити українські системи протиповітряної оборони та вдарити по об'єктах цивільної інфраструктури.

Зокрема схожа атака відбулася в ніч на 20 лютого. Тоді ворог використав 23 "Шахеди".

Українські захисники відпрацювали по всіх ворожих цілях - знищено 23 безпілотники.

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Війна Росії проти України Дрони Атака дронів
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