Войска РФ второй раз за день обстреляли Сумскую область: разрушен частный дом
Фото: Войска РФ второй раз за день обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Во вторник, 28 февраля, российские оккупационные войска во второй раз за день обстреляли приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.
Так, в период с 15:55 до 16:35 из миномета россияне обстреляли село Стариково. В результате было зафиксировано 14 "прилетов".
В результате обстрела разрушен частный дом, еще несколько повреждены. Жертв нет.
Напомним, сегодня российские военные обстреляли село Бачевск в Сумской области.
Накануне прокремлевские войска обстреляли Сумскую область. Всего зафиксировано 86 "прилетов".
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