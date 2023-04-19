Війська РФ вдарили "Шахедами" по об'єкту інфраструктури в Одеській області: виникла пожежа

Російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської РВА.

Внаслідок атаки дронів-камікадзе виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. Вживаються заходи щодо локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

"Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу "Шахид-136" по Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об'єкту громадської інфраструктури", - йдеться у повідомленні Одеської РВА.

Нагадаємо, що в Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що російські військові вночі 4 квітня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок влучення по одному з підприємств виникла пожежа.

Пізніше в СБУ заявили, що затримали Одесу, який передавав окупантам координати різних об'єктів і таким чином коригував атаки "Шахедів" по місту.

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