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Війська РФ вдарили "Шахедами" по об'єкту інфраструктури в Одеській області: виникла пожежа

Фото: війська РФ вдарили "Шахедами" по об'єкту інфраструктури на Одещині (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 19 квітня, вдарили "Шахедами" по об'єкту громадської інфраструктури, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської РВА.

"Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу "Шахид-136" по Одещині. Завдяки вдалій роботі наших сил оборони більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об'єкту громадської інфраструктури", - йдеться у повідомленні Одеської РВА.

Внаслідок атаки дронів-камікадзе виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. Вживаються заходи щодо локалізації пожежі, на місці події задіяні підрозділи ДСНС та інші структури.

Нагадаємо, що в Одесі та регіоні сьогодні вночі, 19 квітня, було чути звуки кількох вибухів, раніше в місті та області оголосили повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що російські військові вночі 4 квітня атакували Одеську область дронами-камікадзе. Внаслідок влучення по одному з підприємств виникла пожежа.

Пізніше в СБУ заявили, що затримали Одесу, який передавав окупантам координати різних об'єктів і таким чином коригував атаки "Шахедів" по місту.

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