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Війська РФ вдарили ракетами по селу в Запорізькій області

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Запорізька область, Субота 22 жовтня 2022 08:13
Війська РФ вдарили ракетами по селу в Запорізькій області Фото: війська РФ вдарили ракетами по селу в Запорізькій області (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по селу Зарічне Камишевацької громади в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Зазначається, що окупанти завдали двох ракетних ударів.

Снаряди залишили по собі величезні вирви та розбиті вікна. Без втрат.

Війська РФ вдарили ракетами по селу в Запорізькій області

Нагадаємо, днем ранішевранці 21 жовтня, вранці російські окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю . було поранено патрульних поліцейських.

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