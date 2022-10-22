Войска РФ ударили ракетами по селу в Запорожской области
Фото: войска РФ ударили ракетами по селу в Запорожской области (t.me/starukhofficial)
Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по селу Заречное Камышеватской громады в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных удара.
Снаряды оставили после себя огромные воронки и разбитые окна. Без потерь.
Напомним, днем ранее утром 21 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. были ранены патрульные полицейские.
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