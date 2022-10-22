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Войска РФ ударили ракетами по селу в Запорожской области

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Запорожская область, Суббота 22 октября 2022 08:13
Войска РФ ударили ракетами по селу в Запорожской области Фото: войска РФ ударили ракетами по селу в Запорожской области (t.me/starukhofficial)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по селу Заречное Камышеватской громады в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных удара.

Снаряды оставили после себя огромные воронки и разбитые окна. Без потерь.

Войска РФ ударили ракетами по селу в Запорожской области

Напомним, днем ранее утром 21 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. были ранены патрульные полицейские.

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