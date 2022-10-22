Войска РФ ударили ракетами по селу в Запорожской области

Российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по селу Заречное Камышеватской громады в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Отмечается, что оккупанты нанесли два ракетных удара.

Снаряды оставили после себя огромные воронки и разбитые окна. Без потерь.

Напомним, днем ранее утром 21 октября, утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью. были ранены патрульные полицейские.

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