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Війська РФ вдарили ракетами С-300 по центру селища у Харківській області, - ОВА

Фото: в Харківській ОВА розповіли про ворожий ракетний обстріл селища Золочів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Селище Золочів Богодухівського району Харківської області зазнало ракетного удару у ніч проти 24 квітня. У населеному пункті внаслідок ворожої атаки є пошкодження адміністративних будівель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

"Ворог завдав ударів по центральній частині Золочева Богодухівського району", - розповів чиновник. 

За попередніми даними, для обстрілу населеного пункту противник застосував дві ракети С-300, додав глава ОВА.

Через ворожу атаку у Золочеві були пошкоджені адміністративні приміщення. 

"Станом на зараз - без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Селище Золочів Харківської області зазнало ракетного удару (фото: скрін google.com/maps)

Нічний ракетний удар РФ по Харкову та області

Раніше повідомлялося, що після пів на першу годину ночі у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.

Пізніше з'ясувалося, що ворог влучив, попередньо, двома ракетами С-300 по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова, відомо про двох постраждалих. 

Також повідомлялося про серію вибухів, що пролунали за межами міста.

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