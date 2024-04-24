Війська РФ вдарили ракетами С-300 по центру селища у Харківській області, - ОВА

"Ворог завдав ударів по центральній частині Золочева Богодухівського району", - розповів чиновник.

За попередніми даними, для обстрілу населеного пункту противник застосував дві ракети С-300, додав глава ОВА.

Через ворожу атаку у Золочеві були пошкоджені адміністративні приміщення.

"Станом на зараз - без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Селище Золочів Харківської області зазнало ракетного удару (фото: скрін google.com/maps)

Нічний ракетний удар РФ по Харкову та області

Раніше повідомлялося, що після пів на першу годину ночі у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.

Пізніше з'ясувалося, що ворог влучив, попередньо, двома ракетами С-300 по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова, відомо про двох постраждалих.

Також повідомлялося про серію вибухів, що пролунали за межами міста.