Войска РФ ударили ракетами С-300 по центру поселка в Харьковской области, - ОВА

"Враг нанес удары по центральной части Золочева Богодуховского района", - рассказал чиновник.

По предварительным данным, для обстрела населённого пункта противник применил две ракеты С-300, добавил глава ОВА.

Из-за вражеской атаки в Золочеве были повреждены административные помещения.

"По состоянию на данный момент - без пострадавших", - отметил Синегубов.

Поселок Золочев Харьковской области подвергся ракетному удару (фото: скрин google.com/maps)

Ночной ракетный удар РФ по Харькову и области

Ранее сообщалось, что после получаса ночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Позже выяснилось, что враг попал, предварительно, двумя ракетами С-300 по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова, известно о двух пострадавших.

Также сообщалось о серии взрывов, раздавшихся за пределами города.