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Росіяни здійснили 79 обстрілів по Херсонській області: серед поранених є діти

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Херсонська область, Середа 17 травня 2023 08:06
Росіяни здійснили 79 обстрілів по Херсонській області: серед поранених є діти Фото: окупанти за минулу добу 79 раз обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за минулу добу 79 раз обстріляли Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів, випустивши 26 снарядів.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі. Через російську агресію семеро людей дістали поранення, зокрема троє дітей.

З деокупованої території області евакуйовано 155 осіб.

Також, російські війська вчора пізно ввечері, 16 травня, завдали ракетного удару по Миколаєву.

Нагадаємо, війська РФ посилили ракетні удари по Україні, намагаючись у такий спосіб відкласти контрнаступ ЗСУ.

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