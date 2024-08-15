Війська РФ вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у Херсонській області

Нічний обстріл України

Зазначимо, що цієї ночі російська армія вчергове атакувала Україну. Загарбники випустили по Україні 29 "Шахедів", а також три керовані авіаційні ракети Х-59. Захисники знищили всі ворожі дрони.

ППО працювала у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски "Шахедів" ще з вечора 14 серпня. Вночі вибухи пролунали у Київській області, а також у Полтавській та Черкаській областях. У мережі писали про нібито роботу ППО.

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