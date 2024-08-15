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Войска РФ ударили по объектам критической инфраструктуры в Херсонской области

Фото: в Херсонской области атакованы объекты критической инфраструктуры (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсонской области. Также под ударом врага были дома, газопровод и авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались не менее 15 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон.

Российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры, админздания, а также жилые кварталы, в том числе 16 частных домов. Как сообщил глава Херсонской ОВА, оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, автомобиль спасателей и сельхозтехнику.

В результате российских атак погиб человек, еще 13 человек получили ранения, среди пострадавших ребенок.

Прокудин отметил, что в ночь на 15 августа силы противовоздушной обороны уничтожили в Херсонской области восемь "Шахедов".

 

Ночной обстрел Украины

Отметим, что этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину. Захватчики выпустили по Украине 29 "Шахедов", а также три управляемых авиационных ракеты Х-59. Защитники уничтожили все вражеские дроны.

ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках "Шахедов" с вечера 14 августа. Ночью взрывы прогремели в Киевской области, а также в Полтавской и Черкасской областях. В сети писали о якобы работе ПВО.

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