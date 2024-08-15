Войска РФ ударили по объектам критической инфраструктуры в Херсонской области

Российские оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры в Херсонской области. Также под ударом врага были дома, газопровод и авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались не менее 15 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон.
Российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры, админздания, а также жилые кварталы, в том числе 16 частных домов. Как сообщил глава Херсонской ОВА, оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, автомобиль спасателей и сельхозтехнику.
В результате российских атак погиб человек, еще 13 человек получили ранения, среди пострадавших ребенок.
Прокудин отметил, что в ночь на 15 августа силы противовоздушной обороны уничтожили в Херсонской области восемь "Шахедов".
Отметим, что этой ночью российская армия в очередной раз атаковала Украину. Захватчики выпустили по Украине 29 "Шахедов", а также три управляемых авиационных ракеты Х-59. Защитники уничтожили все вражеские дроны.
ПВО работала в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках "Шахедов" с вечера 14 августа. Ночью взрывы прогремели в Киевской области, а также в Полтавской и Черкасской областях. В сети писали о якобы работе ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.