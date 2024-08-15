Войска РФ ударили по объектам критической инфраструктуры в Херсонской области

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались не менее 15 населенных пунктов Херсонской области, в том числе и Херсон.

Российские захватчики атаковали объекты критической инфраструктуры, админздания, а также жилые кварталы, в том числе 16 частных домов. Как сообщил глава Херсонской ОВА, оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили, автомобиль спасателей и сельхозтехнику.

В результате российских атак погиб человек, еще 13 человек получили ранения, среди пострадавших ребенок.

Прокудин отметил, что в ночь на 15 августа силы противовоздушной обороны уничтожили в Херсонской области восемь "Шахедов".