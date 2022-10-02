Війська РФ вдарили по Кривому Розі дроном-камікадзе

Російські вночі окупанти атакували дроном-камікадзе Кривий Ріг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram.
Росіяни завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури в одному із центральних районів міста.
Йде ліквідація наслідків.
Нагадаємо, 14 вересня росіяни завдали ракетного удару по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Внаслідок удару річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила кілька сотень будинків.
15 вересня окупанти пошкодили промислове підприємство у місті внаслідок атаки.
16 вересня загарбники спробували порушити роботу греблі у Кривому Розі, завдавши чергового ракетного удару.
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