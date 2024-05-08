Війська РФ вдарили по Кіровоградській області: пошкоджено 13 будинків, поранено дитину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

За його словами, пошкоджено також не менше 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. Усі необхідні служби вже працюють на місці.

"Внаслідок ворожої ракетної атаки на Кіровоградщину в Олександрійському районі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Травмовано дитину 8-ми років", - зазначив Райкович.

Ракетний удар росіян по об'єктах енергетики в ніч із 7 на 8 травня

Сьогодні вночі та рано вранці російські війська завдали масованого удару по південних, центральних та західних регіонах із застосуванням крилатих та балістичних ракет та дронів-камікадзе. Вибухи були чутні у Києві, а також низці південних, центральних та західних областей.

За даними міністра енергетики, атаковано об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки атаки уточнюються. Відомо, що енергетики вже працюють над їхньою ліквідацією.

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