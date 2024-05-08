Войска РФ ударили по Кировоградской области: повреждено 13 домов, ранен ребенок

Российские войска сегодня ночью обстреляли энергетический объект в Кировоградской области, в результате повреждены дома, ранен 8-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

По его словам, повреждены также не менее 13 частных домов и почти три десятка гаражей. Все необходимые службы уже работают на месте.

"В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8-ми лет", - отметил Райкович.

Ракетный удар россиян по объектам энергетики в ночь с 7 на 8 мая

Сегодня ночью и рано утром российские войска нанесли массированный удар по южным, центральным и западным регионам с применением крылатых и баллистических ракет и дронов-камикадзе. Взрывы были слышны в Киеве, а также ряде южных, центральных и западных областей.

По данным министра энергетики, атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Последствия атаки уточняются. Известно, что энергетики уже работают над их ликвидацией.

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