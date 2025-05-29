Війська РФ вдарили дронами по Сумській області: фото наслідків атаки

Ситуація у Сумській області

Нагадаємо, що останніми часом росіяни посилили наступальні дії та обстріли прикордонної території Сумської області. Як зазначали українські воїни, РФ хоче створити так звану "буферну зону" у Сумській області.

Прикордонники повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ накопичує війська біля Сумського напрямку. За його словами, зараз там зосереджено понад 50 тисяч військ РФ.

Детальніше про те, що відбувається у Сумській області - у матеріалі РБК-Україна.

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