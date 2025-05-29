Войска РФ ударили дронами по Сумской области: фото последствий атаки

"Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали ударными БпЛА гражданские объекты в нескольких общинах Сумской области", - отметил начальник ОВА.

Так, в Белопольской общине в результате попадания погиб мирный житель. Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии в больнице. Из-за российской атаки были разрушены жилые дома.

В Верхнесыроватской общине повреждена гражданская инфраструктура. В Речковской общине в результате попадания беспилотника сгорел частный дом.

Также из-за вражеских дронов пострадала Недригайловская община. Враг ударил по территории фермерского хозяйства. Загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.

Фото: в Сумской области из-за атаки дронов погиб мужчина (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)