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Войска РФ ударили дронами по Сумской области: фото последствий атаки

Фото: дроны РФ ударили по Сумской области (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 29 мая массированно ударила дронами по территории Сумской области. В результате атаки пострадали несколько общин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова в Facebook.

"Этой ночью российские войска в очередной раз атаковали ударными БпЛА гражданские объекты в нескольких общинах Сумской области", - отметил начальник ОВА.

Так, в Белопольской общине в результате попадания погиб мирный житель. Еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии в больнице. Из-за российской атаки были разрушены жилые дома.

В Верхнесыроватской общине повреждена гражданская инфраструктура. В Речковской общине в результате попадания беспилотника сгорел частный дом.

Также из-за вражеских дронов пострадала Недригайловская община. Враг ударил по территории фермерского хозяйства. Загорелись склады с сельскохозяйственной техникой.

 

Фото: в Сумской области из-за атаки дронов погиб мужчина (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)

 

Ситуация в Сумской области

Напомним, что в последнее время россияне усилили наступательные действия и обстрелы приграничной территории Сумской области. Как отмечали украинские воины, РФ хочет создать так называемую "буферную зону" в Сумской области.

Пограничники сообщали, что в приграничных районах активно действуют ДРГ и малые штурмовые группы врага. Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ накапливает войска возле Сумского направления. По его словам, сейчас там сосредоточено более 50 тысяч войск РФ.

Подробнее о том, что происходит в Сумской области - в материале РБК-Украина.

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