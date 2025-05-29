Війська РФ вдарили дронами по Сумській області: фото наслідків атаки
Російська армія в ніч на 29 травня масовано вдарила дронами по території Сумської області. Внаслідок атаки постраждали кілька громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Facebook.
"Цієї ночі російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у кількох громадах Сумщини", - зазначив начальник ОВА.
Так, у Білопільській громаді внаслідок влучання загинув мирний мешканець. Ще одна постраждала у важкому стані в лікарні. Через російську атаку були зруйновані житлові будинки.
У Верхньосироватській громаді пошкоджена цивільна інфраструктура. У Річківськів громаді внаслідок влучання безпілотника згорів приватний будинок.
Також через ворожі дрони постраждала Недригайлівська громада. Ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою.
Фото: у Сумській області через атаку дронів загинув чоловік (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)
Ситуація у Сумській області
Нагадаємо, що останніми часом росіяни посилили наступальні дії та обстріли прикордонної території Сумської області. Як зазначали українські воїни, РФ хоче створити так звану "буферну зону" у Сумській області.
Прикордонники повідомляли, що у прикордонних районах активно діють ДРГ та малі штурмові групи ворога. Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ накопичує війська біля Сумського напрямку. За його словами, зараз там зосереджено понад 50 тисяч військ РФ.
Детальніше про те, що відбувається у Сумській області - у матеріалі РБК-Україна.
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