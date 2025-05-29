Війська РФ вдарили дронами по Сумській області: фото наслідків атаки

Російська армія в ніч на 29 травня масовано вдарила дронами по території Сумської області. Внаслідок атаки постраждали кілька громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова в Facebook.

"Цієї ночі російські війська вчергове атакували ударними БпЛА цивільні об’єкти у кількох громадах Сумщини", - зазначив начальник ОВА. Так, у Білопільській громаді внаслідок влучання загинув мирний мешканець. Ще одна постраждала у важкому стані в лікарні. Через російську атаку були зруйновані житлові будинки. У Верхньосироватській громаді пошкоджена цивільна інфраструктура. У Річківськів громаді внаслідок влучання безпілотника згорів приватний будинок. Також через ворожі дрони постраждала Недригайлівська громада. Ворог ударив по території фермерського господарства. Загорілися склади з сільськогосподарською технікою. Фото: у Сумській області через атаку дронів загинув чоловік (facebook.com/hryhorov.sumska.ova)