Війська РФ вдарили дронами по Дніпропетровській області: у ОВА розповіли про наслідки

Удар росіян по Україні 16 серпня

Російські війська сьогодні вночі, 16 серпня, атакували східні та північні регіони України ударними безпілотниками та балістикою.

Так, окупанти застосували ракету "Іскандер" та понад 80 дронів Shahed. Удари здійснювалися з території Курської, Орловської, Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Під ударом опинилися прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Сили ППО збили та ліквідували 61 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА по 12 об’єктах у різних регіонах.