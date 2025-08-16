Війська РФ вдарили дронами по Дніпропетровській області: у ОВА розповіли про наслідки

Російські війська сьогодні вночі, 16 серпня, атакували територію Дніпропетровської області ударними безпілотниками. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Вночі ворог атакував безпілотниками Покровську громаду Синельниківського району. Виникли пожежі на території сільськогосподарських підприємств", - зазначив глава Дніпропетровської ОВА.
Лисак також зазначив, що росіяни вночі били по Нікополю з артилерії, а також застосували FPV-дрон. За його словами, всюди минулося без загиблих і постраждалих.
Російські війська сьогодні вночі, 16 серпня, атакували східні та північні регіони України ударними безпілотниками та балістикою.
Так, окупанти застосували ракету "Іскандер" та понад 80 дронів Shahed. Удари здійснювалися з території Курської, Орловської, Ростовської областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.
Під ударом опинилися прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей. Сили ППО збили та ліквідували 61 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА по 12 об’єктах у різних регіонах.