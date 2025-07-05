Війська РФ вдарили по Дніпропетровській області: палали будинки, є поранені

Удари по Дніпропетровській області

Нагадаємо, що вчора, 4 липня, російські військові завдали удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Так, у місті внаслідок обстрілу виникла велика пожежа та проблеми зі світлом, є постраждалі.

Все, що наразі відомо про наслідки атаки на Кривий Ріг, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Надвечір окупанти знову завдали удар по місту, як наслідок в Кривому Розі почалась пожежа.

На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа, а у соцмережах одразу з'явилася версія, що КАБ міг вперше прилетіти по місту.

РБК-Україна писало, чим РФ могла вдарити по Кривому Рогу і чому це навряд чи КАБ.

Варто додати, що Державна служба надзвичайних ситуацій показала фото наслідків ворожого удару по місту.

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