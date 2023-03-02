Войска РФ ударили по Днепропетровской области: в Никополе повреждены ЛЭП и водопровод
Российские войска сегодня ночью, 2 марта, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, повредив жилые дома, ЛЭП и водопровод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"В течение ночи зафиксированы два обстрела Никопольского района, враг ударил из тяжелой артиллерии по двум общинам. В Никополе обстрелом поврежден детсад, три магазина, аптека. В городе также пострадали восемь пятиэтажек, гаражи и автомобили в них, электросети, водопровод", - говорится в сообщении руководителя облсовета.
Также сообщается, что под обстрелом ночью находилась и Червоногригоровская громада. Последствия удара еще уточняются. Известно, что в результате обстрелов обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что в среду, 1 марта, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и убили поголовье животных.
Напомним, что во вторник, 28 февраля, российские военные обстреляли Никополь Днепропетровской области из артиллерии.
Кроме того. оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.
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