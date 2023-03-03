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Війська РФ трохи просунулися біля Кремінної і безуспішно атакують Вугледар: карти боїв ISW

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П'ятниця 03 березня 2023 05:19
Війська РФ трохи просунулися біля Кремінної і безуспішно атакують Вугледар: карти боїв ISW Фото: війська РФ трохи просунулися біля Кремінної і безуспішно атакують Вугледар (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська в результаті боїв незначно просунулися в Луганській області, а також здійснили низку спроб настання в районі Вугледару, які не мали успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Війська РФ трохи просунулися біля Кремінної і безуспішно атакують Вугледар: карти боїв ISWЛуганський напрямок: війська РФ зосередили зусилля західніше Кремінної

Окупанти продовжують обмежені атаки на північний схід від Куп'янська та зміцнюють прикордонні позиції у Білгородській області. За даними російського блогера, що російські війська відобразили спробу ЗСУ відновити позиції в Гряниківці (приблизно за 16 км на північний захід від Куп'янська).

Війська РФ також продовжили наступальні операції в районі Кремінної. За даними росЗМІ, війська РФ зупинили п'ятигодинну контрнаступну операцію українських військових у районі Кремінної. Інший пов'язаний із Кремлем блогер заявив, що російські війська захопили невказані висоти на північний захід від Кремінної.

Війська РФ трохи просунулися біля Кремінної і безуспішно атакують Вугледар: карти боїв ISWДонецький напрямок: окупанти змінили тактику боїв у районі Бахмута

Війська РФ 2 березня продовжили наступальні операції у районі Бахмута. Підтверджені геолокацією кадри, опубліковані 2 березня, показують, що російські сили, ймовірно, захопили позиції на південь від Дубово-Василівки. Інші кадри, опубліковані 2 березня, показують, що окупанти, ймовірно, просунулися на сході Бахмута, а також у районі Білої Гори (13 км на південний захід від Бахмута). Бойовики ПВК "Вагнера" також вели атаки у напрямку Білої Гори та Часового Яру (12 км на захід від Бахмута) і намагаються перерізати ділянку траси Т0504.

Окупанти, мабуть, тимчасово згорнули зусилля по оточенню Бахмута з південного заходу, а також із північного сходу і натомість можуть зосередитися на тому, щоб чинити тиск на українські сили, щоб ті відступили з міста, зосередившись на північно-західному наступі. . В останні тижні російські війська активізували наступальні операції на північних околицях і в передмісті Бахмута і досягли успіхів у цих районах.

Кадри з прив'язкою, опубліковані 2 березня, показують, що російські сили, ймовірно, здобули незначні успіхи на північний схід від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер також заявив, що окупанти продовжують штурм українських позицій у Мар'їнці.

У ЗСУ заявили, що російські сили проводять штурми біля Вугледару не менше п'яти разів на день невеликими групами по 10 солдатів або менше, але після неуспішних спроб надалі займають оборону в цьому районі.

Війська РФ трохи просунулися біля Кремінної і безуспішно атакують Вугледар: карти боїв ISW Південний напрямок: війська РФ можуть готувати наступ на півдні

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська намагаються створити умови для проведення наступальних операцій у невстановленому районі на півдні України. Експерти ISW не зафіксували ознак того, що російські війська готуються відновити стійкий наступ у Запорізькій області чи будь-які наступальні дії у Херсонській області.

Війська РФ трохи просунулися біля Кремінної і безуспішно атакують Вугледар: карти боїв ISW

Нагадаємо, вчора радник мера повідомив, що росіяни змінили тактику переміщення колон у Маріуполі.

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