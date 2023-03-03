Войска РФ немного продвинулись у Кременной и безуспешно атакуют Угледар: карты боев ISW

Российские войска в результате боев незначительно продвинулись в Луганской области, а также совершили ряд попыток наступления в районе Угледара, которые не увенчались успехом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: войска РФ сосредоточили усилия западнее Кременной

Оккупанты продолжают ограниченные атаки к северо-востоку от Купянска и укрепляют пограничные позиции в Белгородской области. По данным российского блогера, что российские войска отразили попытку ВСУ восстановить позиции в Гряниковке (примерно в 16 км к северо-западу от Купянска).

Войска РФ также продолжили наступательные операции в районе Кременной. По данным росСМИ, войска РФ остановили пятичасовую контрнаступательную операцию украинских военных в районе Кременной. Другой связанный с Кремлем блогер заявил, что российские войска захватили неуказанные высоты к северо-западу от Кременной.

Донецкое направление: оккупанты изменили тактику боев в районе Бахмута

Войска РФ 2 марта продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Подтвержденые геолокацией кадры, опубликованные 2 марта, показывают, что российские силы, вероятно, захватили позиции к югу от Дубово-Василевки. Другие кадры, опубликованные 2 марта, показывают, что оккупанты, вероятно, продвинулись на востоке Бахмута, а также в районе Белой Горы (13 км к юго-западу от Бахмута). Боевики ЧВК "Вагнера" также вели атаки в направлении Белой Горы и Часового Яра (12 км западнее Бахмута) и пытаются перерезать участок трассы Т0504.

Оккупанты, по-видимому, временно свернули усилия по окружению Бахмута с юго-запада, а также с северо-востока и вместо этого могут сосредоточиться на том, чтобы оказать давление на украинские силы, чтобы те отступили из города, сосредоточившись на северо-западном наступлении. В последние недели российские войска активизировали наступательные операции на северных окраинах и в пригородах Бахмута и добились успехов в этих районах.

Кадры с привязкой, опубликованные 2 марта, показывают, что российские силы, вероятно, одержали незначительные успехи к северо-востоку от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки). Российский блогер также заявил, что оккупанты продолжают штурм украинских позиций в Марьинке.

В ВСУ заявили, что российские силы проводят штурмы возле Угледара не менее пяти раз в день небольшими группами по 10 солдат или меньше, но после неуспешных попыток в дальнейшем занимают оборону в этом районе.

Южное направление: войска РФ могут готовить наступление на юге

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска пытаются создать условия для проведения наступательных операций в неустановленном районе на юге Украины. Эксперты ISW не зафиксировали признаков того, что российские войска готовятся возобновить устойчивое наступление в Запорожской области или какие-либо наступательные действия в Херсонской области.