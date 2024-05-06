Війська РФ спробували знову захопити острів Нестрига, - Плетенчук

Як зауважив Плетенчук, ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського. Там окупанти тричі спробували штурмувати позиції українських оборонців, під час чого втратили чотири танки. Також досить складною є ситуація в Роботиному.

"Ворог двічі атакував Кринки та знову намагався захопити острів Нестрига",

- сказав Плетенчук.

Він додав, що з початку цієї доби продовжилися штурми на Кринки та острови і зауважив, що сьогодні зранку росіяни скинули вже 6 КАБів.

Водночас він поінформував, що суттєвих змін у характері дій ворога не виявлено, так само як і ознак створення наступальних угруповань.