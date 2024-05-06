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Війська РФ спробували знову захопити острів Нестрига, - Плетенчук

Фото:начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Ярослава Борзова

Російські окупанти знову намагалися захопити острів Нестрига, який українські захисники нещодавно повернули під контроль України. Також загарбники 9 разів штурмували Південний напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Як зауважив Плетенчук, ворог намагається посилювати тиск в районі Старомайорського. Там окупанти тричі спробували штурмувати позиції українських оборонців, під час чого втратили чотири танки. Також досить складною є ситуація в Роботиному.

"Ворог двічі атакував Кринки та знову намагався захопити острів Нестрига",
- сказав Плетенчук.

Він додав, що з початку цієї доби продовжилися штурми на Кринки та острови і зауважив, що сьогодні зранку росіяни скинули вже 6 КАБів.

Водночас він поінформував, що суттєвих змін у характері дій ворога не виявлено, так само як і ознак створення наступальних угруповань.

Звільнення ЗСУ острова Нестрига

Наприкінці квітня українські війська просунулися в районі селища Велетенське Херсонської області, яке розташоване на правому березі Дніпра.

А вже 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ повернули під свій контроль острів Нестрига.

Однак після цього російські війська не полишають спроб окупувати дану територію повторно, влаштовуючи штурми позицій українських військ у цьому районі.

Так, напередодні повідомлялось про те, що російські окупанти двічі намагались штурмувати острів Нестрига в Херсонській області. Ще 7 спроб штурмів були здійснені в районі Кринок, але всі виявились невдалими.

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Війна Росії проти України