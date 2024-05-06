Войска РФ попытались снова захватить остров Нестрыга, - Плетенчук

Как отметил Плетенчук, враг пытается усиливать давление в Старомайорском районе. Там оккупанты трижды попытались штурмовать позиции украинских защитников, во время чего потеряли четыре танка. Также довольно сложна ситуация в Роботино.

"Враг дважды атаковал Крынки и снова пытался захватить остров Нестрыга",

- сказал Плетенчук.

Он добавил, что с начала этих суток продолжились штурмы на Крынки и острова и отметил, что сегодня утром россияне сбросили уже 6 КАБов.

В то же время, он проинформировал, что существенных изменений в характере действий врага не выявлено, равно как и признаков создания наступательных группировок.