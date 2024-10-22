Війська РФ систематично страчують військовополонених ЗСУ і застосовують хімзброю, - ISW

Аналітики зазначили, що за повідомленнями українських офіційних осіб від 21 жовтня, російські сили в п'ятницю, 18 числа, стратили двох беззбройних солдатів ЗСУ неподалік населеного пункту Селидове Донецької області. Окупанти розстріляли військовополонених впритул, коли вони були зв'язані.

Крім того, 20 жовтня російський воєнкор опублікував кадри і відкрито заявив, що війська РФ використовують хлорпікрин (пестицид, який ушкоджує легені) проти українських військ.

У свою чергу Держдепартамент США ще 1 травня оголосив про встановлення факту, що російська армія використовує хлорпікрин та засоби придушення заворушень порушуючи Конвенцію про хімічну зброю, яку, зокрема, підписала Росія.

Українські офіційні особи раніше також повідомляли, що росіяни дедалі частіше оснащують гранати хлорпікрином.

Висновки ISW

Підсумовуючи аналітики, пишуть, що очевидне систематичне скоєння військових злочинів, причому на всій лінії фронту, свідчить про те, що російські війська продовжують діяти на низькому рівні дисципліни. Це також говорить про те, що польові командири РФ нічого не роблять, щоб перешкодити своїм підлеглим займатися такою злочинною поведінкою, або навіть заохочують її.

"Немає доказів того, що Росія притягує російський персонал до відповідальності за порушення законів війни, про які повідомлялося", - резюмували в ISW.