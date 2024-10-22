Войска РФ систематически казнят украинских военнопленных и применяют химоружие, - ISW

Аналитики отметили, что по сообщениям украинских официальных лиц от 21 октября, российские силы в пятницу, 18 числа, казнили двух безоружных солдат ВСУ недалеко от населенного пункта Селидово Донецкой области. Оккупанты расстреляли военнопленных в упор, когда они были связаны.

Кроме того, 20 октября российский военкор опубликовал кадры и открыто заявил, что войска РФ используют хлорпикрин (пестицид, который повреждает легкие) против украинских войск.

В свою очередь Госдепартамент США еще 1 мая объявил об установлении факта, что российская армия использует хлорпикрин и средства подавления беспорядков в нарушение Конвенции о химическом оружии, которую в том числе подписала Россия.

Украинские официальные лица ранее также сообщали, что россияне все чаще оснащают гранаты хлорпикрином.

Выводы ISW

Подводя итоги аналитики пишут, что очевидное систематическое совершение военных преступлений, причем на всей линии фронта, свидетельствует о том, что российские войска продолжают действовать на низком уровне дисциплины. Это также говорит о том, что полевые командиры РФ ничего не делают, чтобы помешать своим подчиненным заниматься таким преступным поведением, либо даже поощряют его.

"Нет никаких доказательств того, что Россия привлекает российский персонал к ответственности за нарушения законов войны, о которых сообщалось", - резюмировали в ISW.