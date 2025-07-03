Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі

"Сьогодні, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП", - зазначили у Сухопутних військах.

Також повідомляється, що через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

"На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється, та буде повідомлена додатково", - додали у ЗСУ.

Що кажуть у ОВА

За даними голови Полтавської ОВА Володимира Когута, ворог завдав удару по Полтавській громаді. Внаслідок удару виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

"За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби", - додав Когут.