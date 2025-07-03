Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие

Войска РФ сегодня утром, 3 июля, ударили ударными беспилотниками типа "Шахед" по ТЦК в Полтаве. Сообщается, что есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.
"Сегодня, 3 июля около 9:00 враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП", - отметили в Сухопутных войсках.
Также сообщается, что из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.
"К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется, и будет сообщена дополнительно", - добавили в ВСУ.
По данным председателя Полтавской ОВА Владимира Когута, враг нанес удар по Полтавской общине. В результате удара возник пожар на месте происшествия. Повреждена гражданская инфраструктура.
"По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 - ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы", - добавил Когут.
В Полтаве сегодня утром, 3 июля, были слышны звуки взрыва. В Воздушных силах ВСУ предупредили об атаке дронов на областной центр.
В Воздушных силах сообщили, что в направлении областного центра с севера и запада летят ударные беспилотники.
"Полтава - БпЛА в направлении города с севера и запада. Находитесь в укрытиях", - отметили в Воздушных силах.
Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова отметила, что город находился под массированной атакой дронов. Она также добавила, что в громаде разворачиваются оперативные штабы, все необходимые службы уже работают на местах.
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