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Війська РФ ракетами вдарили по Дніпропетровській області: пошкоджено енергооб'єкт

Фотоілюстрація: війська РФ ракетами вдарили по Дніпропетровській області (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Артур Родивилов

В Дніпропетровській області була гучна ніч. Російські окупанти атакували ракетами та дронами. Є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Наголошується, що ввечері, 9 лютого, окупанти запустили на область партію "Шахедів", проте всі вони були збиті силами ППО.

Ворог не заспокоївся і на Дніпропетровську область полетіли ракети.

У Криворізькому районі є влучення в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранено 46-річного працівника підприємства. Йому надали медичну допомогу – лікується вдома. Продовжуються роботи з ліквідації наслідків атаки.

У Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Нагадаємо, що у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі сьогодні вночі, 10 лютого, було чути вибухи. У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.

У Харкові окупанти 10 разів завдали ударів. Виникли проблеми з електропостачанням та опаленням.

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого Росія запустила територією України безпілотні літальні апарати. Дрони були помічені у напрямі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

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Дніпропетровська областьракети