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Війська РФ проводять перегрупування, щоб взяти під контроль Бахмут до 9 травня, - Сирський

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Неділя 07 травня 2023 18:26
Війська РФ проводять перегрупування, щоб взяти під контроль Бахмут до 9 травня, - Сирський Фото: командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Валерія Поліщук

Російські війська проводять перегрупування, що свідчить про те, що окупанти роблять усе можливе, щоб узяти під контроль Бахмут до 9 травня.

Про це заявив командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів із важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ. Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить усе можливе, щоб узяти Бахмут під контроль і продовжити наступальні дії", - заявив він.

Сирський підкреслив, що українським військовим вдається зривати плани окупантів.

"На сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. Наше завдання - не допустити цього", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сирський відвідав захисників на передовій та обговорив із військовими ситуацію на фронті.

Крім того, нещодавно Сирський перевірив позиції ЗСУ на Бахмутському напрямі, де провів нараду із командирами.

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