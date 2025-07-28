Війська РФ просунулися в Запорізькій області: в ISW показали карти боїв

Східна вісь

Курський напрямок. Українські війська контратакували на схід від Теткиного й утримують позиції в Рижівці та на півдні Нового Путі.

Сумська область. За словами російських "воєнкорів", війська РФ нещодавно відійшли з позицій в Олексіївці через побоювання, що українські війська оточать населений пункт. Підтверджується, що Сили оборони відбили Кіндратівку.

Харківська область. 27 липня російські війська продовжили наступальні дії на харківському напрямку, проте просування не отримали. 26 і 27 липня російські війська атакували в напрямку Козачої Лопані та в районі Західного, Вовчанська і Стариці.

Великий Бурлук. 27 липня російські війська атакували в районі Мілового та Чугунівки, а також у напрямку Хатнього.

Куп'янський напрямок. Російські "воєнкори" стверджують, ніби окупанти просунулися на північний схід від Кам'янки, на північ від Красного Першого і на північ від Мирного. Вони атакували в районі Куп'янська, Нововасилівки, Красного Першого та Фіголівки, Радківки, Голубівки, Петропавлівки.

Лиманський напрямок. Пропагандистські "воєнкори" стверджували, що російські війська просунулися в районі Серебрянського лісу.

Донецька область

Сіверський напрямок. Російські війська нещодавно просунулися на напрямку Сіверська. 26 і 27 липня вони атакували в районі самого населеного пункту, а також біля Григорівки і Верхньокам'янського.

Російські війська нещодавно просунулися на напрямку Сіверська. 26 і 27 липня вони атакували в районі самого населеного пункту, а також біля Григорівки і Верхньокам'янського. Часів Яр . Окупанти атакували поблизу самого Часова Яру, в районі Ступочок, Білої Гори, Предтечного, Олександро-Шультиного, у напрямку Миколаївки, Виролюбівки та Червоного.

. Окупанти атакували поблизу самого Часова Яру, в районі Ступочок, Білої Гори, Предтечного, Олександро-Шультиного, у напрямку Миколаївки, Виролюбівки та Червоного. Торецький напрямок . Геолокаційні дані показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Полтавки і на південний схід від Русина Яру.

. Геолокаційні дані показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Полтавки і на південний схід від Русина Яру. Покровський напрямок . 27 липня російські війська продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, проте підтвердженого прогресу не досягли. Вони атакували в районі самого Покровська, в районі Родинського, Білицького, Новоекономічного, Разіна, Володимирівки, Шевченка-Першого, Новоторецького, Красного Лиману і на багатьох інших ділянках фронту на цьому напрямку.

. 27 липня російські війська продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, проте підтвердженого прогресу не досягли. Вони атакували в районі самого Покровська, в районі Родинського, Білицького, Новоекономічного, Разіна, Володимирівки, Шевченка-Першого, Новоторецького, Красного Лиману і на багатьох інших ділянках фронту на цьому напрямку. Новопавлівський напрямок. Росіяни нещодавно просунулися на північний захід від Дачного, Дніпропетровська область.

Південна вісь

Запорізька область. Російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області - до Південного Степногірська. Наразі вони перебувають за сім кілометрів від Приморського і за 11 кілометрів від Беселянки.

Херсонський напрямок. 27 липня російські війська продовжували обмежені наступи на Херсонському напрямку, але просування не отримали.